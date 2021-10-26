الصين تشيد بدور الجزائر الهام في استعادة مقعدها بالأمم المتحدة

أشادت الصين بالدور الهام الذي لعبته الجزائر في استعادة مقعد الجمهورية الصينية في الأمم المتحدة، وهذا بمناسبة الذكرى الخمسين للحدث.

وجاء في بيان لسفارة الصين بالجزائر نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “يصادف اليوم الذكرى الخمسين لاستعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة”.

وأوضحت “في 25 أكتوبر 1971، اعتمدت الدورة الـ26 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة القرار رقم 2758 الذي ينص على استعادة كافة الحقوق لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وذلك يعد انتصار للشعب الصيني ولشعوب العالم”.

وأكدت “لن تنسى الصين حكومة وشعبا دورا هاما لعبته الجزائر في هذا الحدث التاريخي المهم، وستواصل الصين اعتبار الجزائر شريكا مهما في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، و ستواصل العمل يدا بيد مع الجزائر للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وصيانة العدالة والإنصاف الدوليين”.