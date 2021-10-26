-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية
الجزائر

الصين تشيد بدور الجزائر الهام في استعادة مقعدها بالأمم المتحدة

الشروق أونلاين
  • 1002
  • 0
الصين تشيد بدور الجزائر الهام في استعادة مقعدها بالأمم المتحدة

أشادت الصين بالدور الهام الذي لعبته الجزائر في استعادة مقعد الجمهورية الصينية في الأمم المتحدة، وهذا بمناسبة الذكرى الخمسين للحدث.

وجاء في بيان لسفارة الصين بالجزائر نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “يصادف اليوم الذكرى الخمسين لاستعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة”.

وأوضحت “في 25 أكتوبر 1971، اعتمدت الدورة الـ26 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة القرار رقم 2758 الذي ينص على استعادة كافة الحقوق لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وذلك يعد انتصار للشعب الصيني ولشعوب العالم”.

وأكدت “لن تنسى الصين حكومة وشعبا دورا هاما لعبته الجزائر في هذا الحدث التاريخي المهم، وستواصل الصين اعتبار الجزائر شريكا مهما في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، و ستواصل العمل يدا بيد مع الجزائر للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وصيانة العدالة والإنصاف الدوليين”.

مقالات ذات صلة
السجال الدبلوماسي يتواصل بين الجزائر وباريس

السجال الدبلوماسي يتواصل بين الجزائر وباريس

نُكبر مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال التطبيع

نُكبر مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال التطبيع

حملة لتعميم التعريب وتطبيقه في كافة القطاعات

حملة لتعميم التعريب وتطبيقه في كافة القطاعات

النواب يردون الإثنين على تطاولات ماكرون!

النواب يردون الإثنين على تطاولات ماكرون!

المجلس الشعبي الوطني: التصويت على 12 مشروع قانون الثلاثاء

المجلس الشعبي الوطني: التصويت على 12 مشروع قانون الثلاثاء

بلجود: الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين

بلجود: الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد