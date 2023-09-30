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العالم

الصين تصف الولايات المتحدة بـ”إمبراطورية الأكاذيب”

الشروق أونلاين
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الصين تصف الولايات المتحدة بـ”إمبراطورية الأكاذيب”
رويترز
وصفت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية بـ"إمبراطورية الأكاذيب" بعد أن اتهمتها واشنطن بالاستثمار في التلاعب بالأخبار.

وصفت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية بـ”إمبراطورية الأكاذيب” الحقيقية، وهذا بعد أن اتهمت واشنطن بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا وذلك من أجل التلاعب بالأخبار.

الصين انتقدت اليوم، السبت 30 سبتمبر، تقرير واشنطن وقالت أنه تجاهل للحقائق وهو في حد ذاته معلومات كاذبة. هذا حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين بوسائل الإعلام العالمية مستثمرة مليارات الدولارات، واتهمتها بالرقابة وجمع البيانات والشراء السري لوسائل إعلامية أجنبية.

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