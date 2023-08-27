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الصين تصل إلى أعمق مكان تحت قاع البحر

الشروق أونلاين
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الصين تصل إلى أعمق مكان تحت قاع البحر
ح.م
سفينة المسح الجيولوجي البحري الصينية

تمكن علماء صينيون من الوصول لأول مرة إلى عمق 302.07 متر تحت قاع البحر، خلال مهمة تنقيب علمية على الجرف الشمالي لبحر الصين الجنوبي.

وأعلن العلماء عن هذا الإنجاز العلمي، بعد إكمال أحدث مهمة استكشافية على متن سفينة المسح الجيولوجي البحري “هاييانغ ديتشي-10″، التي تعني باللغة الصينية “جيولوجيا المحيطات”.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن كبير المهندسين في مديرية المسح الجيولوجي البحري بقوانغتشو تشانغ جين بنغ، إن العمق المحقّق يمثل رقما قياسيا جديدا”.

ويعتبر الحفر البحري الطريقة الأكثر مباشرة لسبر واكتشاف باطن الأرض، حيث يسمح لعلماء الجيولوجيا بجمع عينات من الرواسب والصخور من أعماق الكوكب.

وأوضح العلماء أن العينات الجيولوجية التي تم الحصول عليها من هذه المهمة، ستساعد العلماء على فهم العلاقة بين مستويات سطح البحر المحلية والتغيرات المناخية العالمية.

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