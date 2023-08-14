الصين تطلق 5 أقمار صناعية لتوفير خدمات “الاستشعار عن بعد”

أطلقت الصين 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء يوم الإثنين، لتوفير خدمات “الاستشعار عن بُعد”، حسب ما ذكرته وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن “الصين أطلقت بنجاح صاروخا حاملا من طراز “كوايتشو-1 أيه”. لإرسال 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد”.

وستستخدم هذه الأقمار الصناعية بشكل أساسي، لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بعد. ومن أجل نظام أمن النقل المتكامل للأرض والبحر والجو والفضاء، يوضح المصدر.

ومن بين استعمالات الأقمار الصناعية في مجال الاستشعار عن بعد، الكشف عن الموارد الطبيعية، ورصد المسطحات المائية. ومتابعة حركة الكتل الجليدية.