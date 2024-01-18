الصين تعرض الوساطة بين إيران وباكستان

بعد تبادل البلدين غارات جوية

قالت المتحدثة باسم خارجية الصين ماو نينغ يوم الخميس، إن بلادها مستعدّة للوساطة من أجل تهدئة التوترات بين باكستان وإيران، بعد تبادل البلدين غارات جوية على أراضيهما.

وقالت ماو نينغ في تصريحها الدوري لوسائل الإعلام:”نحن نتابع عن كثب تطورات الوضع (بين إيران وباكستان)”.

مضيفة:”إيران وباكستان جارتان قريبتان، ولهما نفوذ، وتحتفظان بعلاقات ودية مع الصين. وتأمل بكين أن يتجنّب الطرفان تصعيد التوتر”.

قبل أن تتابع المتحدثة الصينية بالقول:”وإذا كانت هناك حاجة من الجانبين، فإننا نودّ أن نلعب دورا بناء في تهدئة الوضع”.

وأعلنت باكستان صباح اليوم، أنها نفذت ضربات عسكرية “دقيقة” ضد ما قالت إنه “مخابئ لإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية”.

وفي وقت لاحق، أكدت محافظة سيستان وبلوشستان بالفعل، مقتل 9 أشخاص، في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان على قرية في المنطقة الحدودية.

وقبل ذلك، كانت إيران قد أعلنت استهدافها مقرات لجماعة مسلّحة تصنّفها تنظيما إرهابيا في الأراضي الباكستانية، بصواريخ وطائرات مسيّرة.