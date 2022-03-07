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الجزائر

الصين تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

الشروق أونلاين
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الصين تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الإثنين، استعداد بلاده للوساطة بين موسكو وكييف. لحلّ أزمة التدخّل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي، إن علاقة الصداقة التي تجمع الصين مع روسيا “لا تزال قوية جدّا”. قبل أن يؤكد أنّ بكين “على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بالوساطة اللازمة”.

كما كشف المسؤول الصيني عن إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضرّرين من الحرب في أوكرانيا.

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