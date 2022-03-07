الصين تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الإثنين، استعداد بلاده للوساطة بين موسكو وكييف. لحلّ أزمة التدخّل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي، إن علاقة الصداقة التي تجمع الصين مع روسيا “لا تزال قوية جدّا”. قبل أن يؤكد أنّ بكين “على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بالوساطة اللازمة”.
كما كشف المسؤول الصيني عن إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضرّرين من الحرب في أوكرانيا.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي: يحرص الجانب الصيني على مواصلة لعب دور بناء لبذل المساعي الحميدة ودفع المفاوضات، كما أنه على استعداد للعمل سويا مع المجتمع الدولي على الوساطة اللازمة اذا اقتضت الضرورة. #روسيا #أوكرانيا#موقف_الصين pic.twitter.com/aE4kcAJyzx
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 7, 2022