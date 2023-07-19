الصين تعزّي عائلات ضحايا حادث المرور المميت بتمنراست

أسفر عن مقتل 34 شخصا

قدّمت الصين عبر سفارتها لدى الجزائر، تعازيها لعائلات ضحايا حادث المرور المميت، الذي وقع فجر الأربعاء بتمنراست، مسفرا عن مقتل 34 شخصا وإصابة 12 آخرين.

وقالت السفارة الصينية في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك:”‏تلقينا بصدمة نبأ حادث المرور الأليم بولاية تمنراست”.

قبل أن تضيف:”تتقدم سفارة الصين بالجزائر، بخالص التعازي وعميق المواساة، إلى عائلات الضحايا. وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين في الحادث”.

الحادث وقع في حدود الرابعة و20 دقيقة فجرا، على مستوى قرية أوتول التي تبعد نحو 20 كلم عن تمنراسن، باتجاه بلدية عين امڨل.

ونجم الحادث عن اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين، ومركبة نفعية من نوع تويوتا هيلوكس محمّلة بالوقود، كانت تسير في الاتجاه المعاكس. مما أدى إلى احتراق المركبتين.