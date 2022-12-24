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العالم

الصين تعلن عن برنامج للبحث عن الحياة خارج المجموعة الشمسية

الشروق أونلاين
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الصين تعلن عن برنامج للبحث عن الحياة خارج المجموعة الشمسية
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جهود صينية طموحة لاستشكاف الفضاء

تستعدّ الصين لإطلاق برنامج للبحث عن كواكب صالحة للسكن خارج حدود المجموعة الشمسية. حسب ما أعلنت عنه مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الحكومية في البلاد.

وقال مدير المؤسسة وو يانشينغ إن البرنامج سينطلق بحلول العام 2030، حيث تبدأ الصين في “دراسة الفضاء البعيد خارج المجموعة الشمسية، لمعرفة ما إذا كانت هناك كواكب مناسبة للحياة”.

وأضاف المسؤول الصيني يقول:”في السنوات القادمة ستنفذ الصين مهام فضائية لاستكشاف كوكبي المشتري وأورانوس. وبحلول عام 2025 سنطلق مسبارا لاستكشاف الكويكبات القريبة  من الأرض”.

وأضاف موضحا:”وفي السنوات الـ15 القادمة، ستنفذ المؤسسة مهمّة فضائية لتسليم عيّنات من كوكب المريخ إلى الأرض. وبحلول عام 2028 سيتمّ بناء الهيكل الأساسي لمحطة دولية على سطح القمر”.

“كما يعمل الخبراء الصينيون أيضا على تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل، لنقل ما يصل إلى 150 طن من البضائع إلى المدارات القريبة من الأرض”، يضيف المتحدث.

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