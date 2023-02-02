-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الصين تعلّق على حوادث حرق المصحف الشريف

الشروق أونلاين
  • 635
  • 0
الصين تعلّق على حوادث حرق المصحف الشريف
ح.م
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في الصين ماو نينغ يوم الخميس، إن حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، تظهر “نفاق بعض السياسيين الغربيين الذين يدّعون احترام حرية المعتقد”.

ودعت نينغ في تصريحها الدوري لوسائل الإعلام إلى “احترام عقيدة المسلمين ومشاعرهم الدينية”. وأضافت تقول:”تظهر حالات حرق المصحف، نفاق بعض السياسيين الغربيين، الذين يدّعون احترام حرية المعتقد الديني”.

وتابعت المسؤولة أن الصين تدعو إلى “الحوار بين الحضارات. وستواصل العمل مع الدول الإسلامية لحماية حرية المعتقد للمسلمين والجماعات الدينية الأخرى”.

وقام زعيم حزب “الخط” الدنماركي راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف شهر جانفي الماضي، أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

كما تعمّد قيادي في حركة “بيغيدا” اليمينية المتطرفة في هولندا، تمزيق نسخة من المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي. قبل أن تمنعه الشرطة من إحراقها.

مقالات ذات صلة
هذه أهم التعديلات التي تضمنها قانون الهجرة الفرنسي

هذه أهم التعديلات التي تضمنها قانون الهجرة الفرنسي

بوتين وبن سلمان يتحادثان حول استقرار سوق النفط

بوتين وبن سلمان يتحادثان حول استقرار سوق النفط

وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية

وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية

دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال

دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال

ضجة داخل أكبر قناة إخبارية فرنسية بسبب صحفي مغربي

ضجة داخل أكبر قناة إخبارية فرنسية بسبب صحفي مغربي

قضية الرشاوي المغربية: البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائبين لمحاكمتهما

قضية الرشاوي المغربية: البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائبين لمحاكمتهما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد