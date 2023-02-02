الصين تعلّق على حوادث حرق المصحف الشريف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في الصين ماو نينغ يوم الخميس، إن حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، تظهر “نفاق بعض السياسيين الغربيين الذين يدّعون احترام حرية المعتقد”.

ودعت نينغ في تصريحها الدوري لوسائل الإعلام إلى “احترام عقيدة المسلمين ومشاعرهم الدينية”. وأضافت تقول:”تظهر حالات حرق المصحف، نفاق بعض السياسيين الغربيين، الذين يدّعون احترام حرية المعتقد الديني”.

وتابعت المسؤولة أن الصين تدعو إلى “الحوار بين الحضارات. وستواصل العمل مع الدول الإسلامية لحماية حرية المعتقد للمسلمين والجماعات الدينية الأخرى”.

وقام زعيم حزب “الخط” الدنماركي راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف شهر جانفي الماضي، أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

كما تعمّد قيادي في حركة “بيغيدا” اليمينية المتطرفة في هولندا، تمزيق نسخة من المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي. قبل أن تمنعه الشرطة من إحراقها.