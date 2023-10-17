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3061 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
العالم

الصين تقدّم مساعدات مالية “عاجلة” للفلسطينيين في قطاع غزة

الشروق أونلاين
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الصين تقدّم مساعدات مالية “عاجلة” للفلسطينيين في قطاع غزة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

قررت الصين يوم الثلاثاء، تقديم مساعدة عاجلة وفورية لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة بقيمة مليون دولار أمريكي. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع.

كما قدّمت الصين دعما ماليا طارئا بقيمة مليون دولار أخرى، إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”. استجابة للاحتياجات الطارئة للوكالة في غزة.

وأعلن عن المساعدات الصينية للفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقاء بين السفير الصيني في فلسطين تسنغ جيشن، مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله.

وثمّن الوزير الفلسطيني بهذه المناسبة، “موقف الصين الدائم والثابت في دعم دولة فلسطين. وسعيها المستمر في المحافل الدولية إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

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