الصين تنفي مزاعم ترمب

نفت الصين اليوم الاثنين، مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، باجرائه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اتصالا هاتفيا تناولا من خلاله مسألة الرسوم الجمركية.

وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، قال فيه “على حدّ علمي، لم يحصل اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين مؤخرا”، مضيفا أنّ “الصين والولايات المتحدة لا تجريان مشاورات أو مفاوضات بشأن قضية الرسوم الجمركية”، وفق وكالة “فرانس برس”.

من جانبه، نفى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس الأحد، علمه باجراء الرئيس دونالد ترامب، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يتعارض مع تأكيد ترامب بأن هناك محادثات جارية مع بكين بشأن هذه المسألة.

ومنذ تلقّي الأسواق المالية الأمريكية ضربات موجعة أدّت إلى تسجيل خسائر مالية قدّرت بـ 5000 مليار دولار، عقب فرض ترمب رسوما جمركية على دول العالم وفي مقدّمتها الصين، سارعت إدارة الرئيس الأمريكي، إلى تهدئة الوضع مع الصين خصوصا خوفا من حدوث ركودٍ في الأسواق العالمية.

وفي تقرير سابق لصحيفة بوليتيكو، طلب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من الرئيس الأمريكي، بضرورة تخفيف حدّة تصريحاته النارية تجاه الصين والاتحاد الأوروبي، والتوجه إلى تخفيف الرسوم أو تعليقها مرحليا، ليخرج بعد ذلك ترمب، بتصريح يؤكد فيه تعليق الرسوم الجمركية، لمدة 90 يوما، على الدول التي لم تفرض رسوما جمركية مضادة على أمريكا وطلب اجراء مفاوضات معها على غرار اليابان وكوريا والاتحاد الاوروبي.