الصين توقف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا لتأمين حاجات الشتاء

طلبت الصين من مستوردي الغاز في البلاد، التوقّف عن إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال، للحفاظ على إمداداتها لموسم الشتاء المقبل.

وحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد وجّهت اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح، 3 شركات نفطية هي “بترو تشاينا” و”سينوبك” و”المؤسسة الصينية للنفط البحري”، إلى الاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المنزلي.

ويمكن أن يؤدي تحرك الصين لتأمين إمداداتها الخاصة، إلى استنزاف الشحنات الموجّهة إلى أوروبا، ما يعني تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة، يضيف المصدر.

وتمتلك الصين عقوداً كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين دوليين على غرار الولايات المتحدة. وعادة ما يتمّ تحويل جزء من هذا الغاز إلى أوروبا بسبب نقص الطلب الداخلي.