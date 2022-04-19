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العالم

الصين توقّع اتفاقا أمنيا مثيرا للجدل مع جزر سليمان

الشروق أونلاين
  • 1995
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الصين توقّع اتفاقا أمنيا مثيرا للجدل مع جزر سليمان
ح.م
جزر سليمان

أعلنت الصين يوم الثلاثاء عن توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادي. وسط مخاوف غربية من  تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد صرّح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الاتفاقية قد وقّعت مؤخرا من قبل وزير الخارجية وانغ يي ووزير خارجية جزر سليمان.

وتخشى أستراليا من أن تسمح الاتفاقية للصين، بالتمركز عسكريا على بعد 2000 كيلومتر من أراضيها.

وأجرى وزير التنمية الدولية والمحيط الهادي الأسترالي زيارة إلى جزر سليمان في الأسبوع الماضي. في محاولة لإثناء سلطات البلاد عن توقيع الاتفاق الأمني مع الصين.

كما ذكر البيت الأبيض يوم الإثنين أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيسافر أيضا إلى جزر سليمان هذا الأسبوع، لمناقشة المخاوف بشأن الوجود العسكري للصين بالمنطقة.

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