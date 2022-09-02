 الصين: حجر صحي على 21 مليون شخص في مدينة “تشنغدو”  

أعلنت الصين، إغلاقا تاما في مدينة “تشنغدو” وفرضت حجرا صحيا على سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة، بعد ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة أسوشييتد برس، أن السلطات المحلية أمرت، الخميس، سكان المدينة البالغ عددهم 21 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم،

وعلى خلفية الإغلاق، تم تعليق نحو 70 بالمائة من الرحلات الجوية من وإلى المدينة التي تعد مركز عبور رئيسي في مقاطعة “سيتشوان” ومركزا اقتصاديا هاما.

ولم توضح السلطات مدة الإغلاق، لكنها أوضحت أن سكان المدينة سيخضعون لفحوصات الفيروس ابتداء من اليوم الخميس وحتى الأحد القادم.

وسجلت المدينة نحو ألف حالة إصابة بفيروس كورونا دون وفيات، حسب الوكالة.

وتعكس إجراءات الإغلاق التزام الصين الصارم بسياسة “صفر كورونا” التي تنتهجها لمكافحة انتشار الفيروس والتي تسببت بخسائر كبيرة لاقتصاد البلاد.