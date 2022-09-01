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العالم

الصين: حجر منزلي “صارم” على 21 مليون شخص بسبب كورونا

الشروق أونلاين
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الصين: حجر منزلي “صارم” على 21 مليون شخص بسبب كورونا
أرشيف
الصين

أعلنت السلطات في الصين عن فرض حجر منزلي على سكان مدينة تشنغدو البالغ عددهم 21 مليونا. بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا اعتبارا من ليلة الخميس.

وسيكون لزاما على سكان تشنغدو البقاء في منازلهم إلى أجل غير مسمى، باستثناء الحالات الطبية الطارئة. ويمكن للعائلات إرسال شخص واحد للخارج، مرة واحدة في اليوم، لشراء الحاجيات الغذائية.

ولا يمكن لأي من سكان المدينة مغادرة ترابها، إلا بعد الحصول على نتيجة اختبار سلبية لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، في خلال الساعات الـ24 التي تسبق المغادرة.

وجاء هذا الإجراء بغد أن أبلغت سلطات تشنغدو عن تسجيل 157 حالة إصابة بالفيروس. وأرجع مسؤول محلي ذلك إلى الاتصالات المتكررة بين الناس في أماكن الترفيه، التي تشهد إقبالا كبيرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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