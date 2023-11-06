الصين: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية

بعد ترؤسها مجلس الأمن..

كشفت الخارجية الصينية يوم الإثنين، إن بكين ستبذل قصارى جهدها لاستعادة السلام في الأراضي ‏الفلسطينية، مع توليها رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أن “الصين ستبذل قصارى جهدها لتشجيع مجلس الأمن على الوفاء بمسؤولياته”.

“والقيام بدوره وبناء التوافق واتخاذ إجراءات مسؤولة وذات مغزى في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأزمة الحالية وحماية سلامة المدنيين من أجل استعادة السلام”، يضيف المسؤول ذاته.

للإشارة فإن الصين تولت الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حيث أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن “الصراع في الشرق الأوسط يتصدّر جدول أعمال مجلس الأمن شهر نوفمبر”.