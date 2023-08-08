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اقتصاد

الصين مهتمّة بمشاريع تطوير السكك الحديدية والموانئ في الجزائر

الشروق أونلاين
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الصين مهتمّة بمشاريع تطوير السكك الحديدية والموانئ في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

أكد سفير الصين لدى الجزائر  لي جيان يوم الثلاثاء، اهتمام شركات المنشآت القاعدية في بلاده، بمشاريع تطوير السكك الحديدية والموانئ في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال السفير من قبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، بطلب منه.

وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان فرص التعاون بين الجزائر والصين في مجال الأشغال العمومية المنشآت القاعدية.

“وشكل اللقاء فرصة لتناول حالة علاقات التعاون بين البلدين في مختلف مجالات القطاع، ومنها إنجاز الطرق والطرق السيارة وشبكة السكك الحديدية”.

وبهذه المناسبة أكد الطرفان “ضرورة بحث سبل تطوير الشراكة لإنجاز المشاريع الكبرى، لاسيما في مجال المنشآت القاعدية”.

حيث دعا الوزير رخروخ “المتعاملين الاقتصاديين الصينيين إلى تجسيد المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والمساهمة في تحقيق مسعى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني”.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى “البرنامج الهامّ والطموح قيد الانطلاق في الجزائر، في مجال السكك الحديدية والمنشآت المينائية”.

حيث أكد السفير الصيني اهتمام الشركات الصينية بتجسيد مشاريع في هذه المجالات بالجزائر. لمواكبة جهود الدولة الجزائرية في توسيع وتمديد شبكة السكك الحديدية والمينائية”.

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