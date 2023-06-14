-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بأمر من الرئيس تبون.. فتح مركز ثقافي جزائري في روسيا (فيديو)
العالم

الصين وفلسطين تتفقان على إقامة شراكة إستراتيجية

الشروق أونلاين / وكالات
  • 94
  • 0
الصين وفلسطين تتفقان على إقامة شراكة إستراتيجية
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية
لقاء الرئيسين الفلسطيني والصيني، بيكين، 14 جوان 2023.

اتفق كل من رئيس دولة فلسطين  ورئيس جمهورية الصين الشعبية على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. هذا عقب الزيارة التي قادت عباس إلى بيكين اليوم الأربعاء 14 جوان.

حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أكد الرئيسان، محمود عباس وشي جين بينغ، على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لموافقة الصين على انضمام دولة فلسطين كشريك حوار في منطقة شنغهاي للتعاون، في انتظار موافقة باقي الدول الأعضاء.

كما قال إن  فلسطين تتطلع لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين. كما دعا لتسريع المفاوضات للتوصل لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين.

الرئيس الفلسطيني قال أن الفلسطينيين يواجهون “حكومة إسرائيلية متطرفة”، ترفض تنفيذ الإتفاقيات الموقعة في العقبة وشرم الشيخ بحضور أميركي ومصري وأردني.

محمود عباس قال أيضا أن “الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بحل الدولتين وفق القانون الدولي، بل تعمل على تقويض حل الدولتين، عبر الاستيلاء على الأرض وطرد الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات، وفرض القوانين العنصرية، وغيرها من الجرائم المخالفة للشرائع الدولية.”

كما قال أنه يأمل أن تلعب دورا في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

الرئيس الصيني من جهته أوضح أنه “في مواجهة التغيرات غير المسبوقة في العالم والتطورات الجديدة في الشرق الأوسط، تقف الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتعاون مع فلسطين والعمل من أجل حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر”.

كما عرض أيضا مقترحا من ثلاث نقاط لحل القضية الفلسطينية. يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان احتياجات فلسطين اقتصاديا ومعيشيا، وينبغي للمجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين.

مقالات ذات صلة
المؤتمر القومي العربي يدين استقبال رئيس الكنيست في المغرب

المؤتمر القومي العربي يدين استقبال رئيس الكنيست في المغرب

روسيا تقدّم مساعدات غذائية بقيمة 10 مليون دولار لـ4 دول إفريقية

روسيا تقدّم مساعدات غذائية بقيمة 10 مليون دولار لـ4 دول إفريقية

أضخم مناورة جوية في تاريخ الناتو بألمانيا

أضخم مناورة جوية في تاريخ الناتو بألمانيا

بسبب اعتدائهم على مسلمين : توقيف 13 شرطيا في أوغندا

بسبب اعتدائهم على مسلمين : توقيف 13 شرطيا في أوغندا

أزمة أوكرانيا: هذا موقف روسيا من مساعي بريكس للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي

أزمة أوكرانيا: هذا موقف روسيا من مساعي بريكس للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي

لماذا تريد الصين أن تحفر في الأرض بعمق 10 كيلومترات؟

لماذا تريد الصين أن تحفر في الأرض بعمق 10 كيلومترات؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد