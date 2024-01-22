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الصين.. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي

الشروق أونلاين
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الصين.. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي
وكالات
صورة متداولة لعمليات الانقاذ

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي، صباح الاثنين، في قرية نائية في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

وحشدت السلطات أكثر من 300 شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ، وبحلول الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إجلاء أكثر من 500 فرد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن جنوب الصين، بما في ذلك المنطقة الشمالية الشرقية من مقاطعة يوننان، شهد أول تساقط للثلوج هذا العام، ليلة الأحد حتى صباح الاثنين، مع انخفاض درجات الحرارة بسبب موجة البرد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن أعلى درجة حرارة في موقع الانهيار الأرضي بلغت حوالي الصفر مئوية.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج.

وذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.

وتم إجلاء أكثر من 500 شخص، ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي.

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