الصّحافة الفرنسية: الجزائريون أثّروا على الآخرين في نبذ منتخب “الديكة”

ترك قرار الالتحاق الجماعي للاعبين مُغتربين في فرنسا بِالمنتخب الوطني الجزائري، أثارا سلبية في صفوف فريق “الديكة”.

وكان ستّة لاعبين جزائريين مُغتربين بِفرنسا، قد اتّخذوا دفعة واحدة قرار ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” بدلا من فريق “الزّرق”.

وفي أحد تصريحات له نقلته على لسانه الصحافة المحلّية، قال الناخب الوطني الإسباني لويس دي لا فوينتي إنه سيُوجّه الدّعوة إلى المدافع روبين لو نورماند (26 سنة)، الذي ينشط في النادي المحلّي ريال سوسييداد، من أجل تمثيل ألوان فريق “الثيران”. وأشار إلى أن هذا اللاعب مُتحمّس لِتمثيل ألوان منتخب إسبانيا.

وأبصر روبين لو نورماند النّور بِفرنسا من أبويَين ينتميان إلى هذا البلد، ومع ذلك فضّل منتخب إسبانيا. وهو ما أثار “استياء” الشارع الرياضي الفرنسي، بِدليل أن الموقع الفرنسي “توب ميركاتو” ذكر في تقرير له نشره، الأحد، أنه بعد رفض الجزائريين لِمنتخب “الزّرق”، جاء دور ابن البلد روبين لو نورماند.