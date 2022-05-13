الصّراع يحتدم على الوصافة بين “الكناري” والساورة والبارادو

"الكناري" يستعيد نغمة التغريد بعد ثلاث مقابلات بِلا انتصار

استعاد فريق شبيبة القبائل مساء الجمعة، مركز الوصافة في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفازت شبيبة القبائل خارج القواعد بِهدف لِصفر على نجم مقرة، كما انتصر نادي البارادو بِالنتيجة ذاتها على الضيف فريق شبيبة الساورة. لِحساب الجولة الـ 30 من عمر منافسة حظيرة النّخبة.

وبات فريق “الكناري” يحوز 51 نقطة في الرّتبة الثانية، مُتخلّفا عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 3 نقاط. ونزلت شبيبة الساورة إلى المركز الـ 3 بِمجموع 50 نقطة، مقابل صعود نادي البارادو إلى الرّتبة الـ 4 بِالرّصيد ذاته. وتجمّد نجم مقرة في المركز الـ 11 بِمجموع 37 نقطة.

وتتفوّق شبيبة الساورة على نادي البارادو استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+28/ +11)، وهو المعيار الأوّل الذي تلجأ إليه رابطة الكرة المحترفة، إذا تعادل فريقان من حيث رصيد النقاط.

وتنقص شباب بلوزداد 4 مقابلات متأخّرة، نظير مواجهتَين لِشبيبة الساورة، ولقاء واحد لِكلّ من شبيبة القبائل ونادي البارادو. بينما خاض نجم مقرة كلّ مواجهات البطولة وعددها 30 مباراة. فيما يُسدل الستار بعد تنظيم الجولة الـ 34.

وتُجرى هذا السبت 5 مقابلات أخرى من عمر الجولة، ويُقام اللقاء الأخير مساء الأحد المقبل.

وتأجّلت مباراة وفاق سطيف والضيف نصر حسين داي إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “النّسر الأسود” بِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.