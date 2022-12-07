الصّهاينة يُهنّئون نظام محمد السّادس على التأهّل المونديالي

هنّأ مسؤول حكومي وعسكري صهيوني نظام المغربي محمد السّادس، بعد تأهّل منتخبه للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

ويتمثّل هذا المسؤول في شخص بيني غانتس، نائب الوزير الأوّل الصّهيوني، ورئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش العبري.

وجاءت تهنئة بيني غانتس في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واللافت أن النظام المغربي في “ودّ” مع مسؤولي الكيان الصّهيوني، ولِذرّ الرّماد في العيون، يُكلّف “المخزن” فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة، بِدفع لاعبي المنتخب إلى حمل علم فلسطين في غرف حفظ الملابس! فكيف تجتمع النّار (الصّهاينة) مع الماء (فلسطين)؟ وهل تقبل الطّبيعة هذا النّوع من الشّذوذ؟