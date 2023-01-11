الصّيادلة يعلّقون إضرابهم بعد تسوية مشاكلهم الضريبية

أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” عن تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه في وقت سابق بتاريخ 16 جانفي الجاري وإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة عشية الإضراب.

وحسب ما أكّدته النقابة في بيان لها استلمت “الشروق” نسخة منه، فإنّ القرار يأتي بعد الاجتماع الذي جمع أعضاء المكتب الوطني الثلاثاء بوزير المالية والأمين العام والمديرة العامة للضرائب أين تم توجيه تعليمات بضرورة التكفل بالانشغالات والمشاكل المتعلقة بالجانب الضريبي لفئة الصيادلة الخواص.

وتلا هذا الاجتماع لقاء آخر بمقر المديرية العامة للضرائب، تم الاتّفاق خلاله على التكفل التام بكل الانشغالات والمشاكل المطروحة على مستوى ولاية قالمة وباقي ولايات الوطن، كما تم الاتّفاق على خارطة طريق للتكفل بكل الانشغالات الجبائية ذات الطابع الوطني لنشاط فئة الصيادلة الخواص تطبيقا للمادة 49 من قانون المالية لسنة 2023.

وثمّنت النقابة التّجاوب الكبير لصيادلة الوطن والتضامن الموجود بينهم شاكرة لهم دورهم الفعال في المنظومة الصحية وتضحياتهم الميدانية.