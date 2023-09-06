الصّين تحذّر من “حرب باردة جديدة”

حذّرت بكين اليوم من خطر نشوب حرب باردة جديدة، كما دعت القوى الكبرى إلى إبقاء خلافاتها تحت السيطرة.

حذّرت بكين اليوم من خطر نشوب حرب باردة جديدة، ودعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، القوى الكبرى إلى إبقاء خلافاتها تحت السيطرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

حسب ذات المصدر، لي تشيانغ، حذر من مخاطر “حرب باردة جديدة”، في مداخلته أمام ممثلي القوى الكبرى، وزعماء جنوب شرق آسيا في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الصيني “الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية”. وأضاف “من أجل إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهناً الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة”.

وقد سبق لبكين وأن أعربت عن مخاوفها بشأن السياسة الأمريكية في آسيا والتي تشجع تشكيل كتل إقليمية في جوار الصين. مثل التحالف الرباعي المكون من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، أو التحالف العسكري المكون من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.