-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

الضجة حول تشبيه المترشحات الحسناوات بالفراولة: أول تعليق من محمد شرفي

نادية شريف
  • 6616
  • 4
الضجة حول تشبيه المترشحات الحسناوات بالفراولة: أول تعليق من محمد شرفي

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن السلطة لا تتدخل في التنافس الانتخابي إذا لم يخرج عن الضوابط ردا على سؤال متعلق بالضجة التي أحدثها تشبيه رئيس حزب، لمرشحات بالفراولة.  

وقال شرفي، “إذا رأت المعنية بالأمر أنه تم التعرض لها بالسوء عليها أن تقدم اعتراضها وشكواها ولها الحق في ذلك”.

وأضاف شرفي أنه إذا حدث انزلاق “نقوم بتحذير المعني ولفت الانتباه بالهاتف أو المراسلة الكتابية”.

وأوضح المتحدث قائلا “نحن نحاول أن نصحح الأخطاء دون أن نمس بنوايا المترشحين”.

لغط كبير بشأن تشبيه المترشحات الحسناوات بالفراولة ودعوات لانسحابهن!

وكان الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي قد أثار الثلاثاء الماضي جدلا كبيرا تحول إلى لغط عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وصفه لمترشحات حزبه الحسناوات بالفراولة.

وقال بلهادي خلال تجمع نظّمه في إطار حملته الانتخابية أنه يوجد ضمن أولئك الحسناوات المترشحات، الطبيبة والمهندسة والمديرة.

وأضاف: “جبنالكم الفريز ولكن “سيليكسيوني” ماشي لي يروحو لجنوب إفريقيا.. جبنالكم طاقات ونخب ما شاء الله وهذا ينسجم والمقصد الثاني من مشروع الحكم الراشد اللي هو إبراز النخب الشعبية”.

منشورات هستيرية تجتاح مواقع التواصل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، تداولا هستيريا لمنشورات ساخرة تتحدث في مجملها عن الفراولة، حيث أبدع ناشطون في التعليق على التصريح بتحويل قائمة الحكم الراشد إلى حبات “فريز” بدل صور الحسناوات.

ووضع آخرون شعارا جديدا لجبهة الحكم الراشد: “انتخبوا الفريز تخرجوا من لاكريز “، فيما علق رئيس جمعية التجار  الحاج الطاهر بولنوار بالقول: “و الدلّاع علاش ماتهدروش عليه ..؟؟”.

من جانبه الإعلامي عزيز بوباكير  علق على الموضوع بنشر صورة لفتاة جميلة سوداء البشرة وعلق: “الفراز نتاع جنوب إفريقيا”.

البرلمانية أميرة سليم: لو كنت مكانهن لانسحبت!

وبعيدا عن السخرية استهجن الكثيرون تصريح بلهادي واعتبروه إهانة للمرأة، إذ دعت ناشطات مترشحات حزبه للانسحاب من قوائمه، على غرار البرلمانية أميرة سليم التي تأسفت لهذا التشبيه  وقالت بأنها لو كانت مكانهن لانسحبت.

وهاجم البعض البرلمانية سليم، وقالوا بأنها شعرت بالتهديد لأنها كانت توصف بحسناء البرلمان والآن تنافسها حسناوات كثيرات فيما ردت هي بأن المنافسة تكون في الميدان وليس بالشكل.

المترشحة أسرار ستي: لا أقبل توصيفنا على حساب أفكارنا

وعلقت المترشحة أسرار ستي التي تم تداول صورها على نطاق واسع ووصفت بحسناء التشريعيات بالقول: “المرأة الجزائرية أصيلة أصالة الجزائر.. المرأة نصف المجتمع وأرى من الضروري تغيير الصور النمطية حولها وتجنب التمسك بالتوصيف والشكليات”.

وأضافت: “لا أقبل توصيفنا كمترشحات بالحسناوات على حساب الحكم على برامجنا و أفكارنا.. هذا الزخم حفزني لأكون سندا لقضايا المرأة”.

في ذات السياق دعا نشطاء إلى تجنب اللغط وترك الفرصة للكفاءات كي تبرز، وأكد آخرون بأن الجمال جمال الأفعال وليس القوام ومع ذلك فترشح الحسناوات ليس عيبا وينبغي انتظار ما سيقدمن والحكم على أفكارهن.

مقالات ذات صلة
عودة قضية ابنة حاكم دبي المختفية منذ 3 أشهر للواجهة بعد نشر صور جديدة لها

عودة قضية ابنة حاكم دبي المختفية منذ 3 أشهر للواجهة بعد نشر صور جديدة لها

شاهد.. مدمن يحرق صيدلية بتبسة لرفض صاحبتها بيعه الحبوب المهلوسة

شاهد.. مدمن يحرق صيدلية بتبسة لرفض صاحبتها بيعه الحبوب المهلوسة

هكذا أطاحت مقابلة صحفية قديمة مع الأميرة ديانا بمدير بي بي سي السابق

هكذا أطاحت مقابلة صحفية قديمة مع الأميرة ديانا بمدير بي بي سي السابق

تخصيص مكان للإرضاع في حديقة بوهران يثير جدلا!

تخصيص مكان للإرضاع في حديقة بوهران يثير جدلا!

غرف الدردشة بفايسبوك تتحول إلى كمين لاختبار وفاء الرجال

غرف الدردشة بفايسبوك تتحول إلى كمين لاختبار وفاء الرجال

متابعات قضائية بالجملة ضد برلمانية سابقة بالشلف

متابعات قضائية بالجملة ضد برلمانية سابقة بالشلف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • علي

    ‏سبحان الله .‏هلا الرجال خلاصة أفكارهم حتى نجيب أفكار النساء

    0
  • محمد رضا

    البرلمان عبارة عن طبخة تعدها للسلطة ليأكلها ما يسمى بالشعب، لهذا كان لابد من إضافة ،جانبو، أو ،كنور، لتحسين المذاق.

    0
  • قل الحق

    سموا الاسماء بمسمياتها هذا اسمو التبرج للحصول على المكاسب بكل بساطة.

    16
  • خليفة

    قالك يا المزوق من فوق واش حالك من داخل ،الشعب لا يبحث عن جمال الاشكال ،بل يبحث عن مضمون الافعال ، و لقد قالها عبد الرحمن المجدوب (( لا يعجبك نوار الدفلة في الواد داير ظلايل و لا يعجبك زين الطفلة حتى تشوف الخصايل.)) و الحديث قياس.

    17

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد