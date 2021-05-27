الضجة حول تشبيه المترشحات الحسناوات بالفراولة: أول تعليق من محمد شرفي

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن السلطة لا تتدخل في التنافس الانتخابي إذا لم يخرج عن الضوابط ردا على سؤال متعلق بالضجة التي أحدثها تشبيه رئيس حزب، لمرشحات بالفراولة.

وقال شرفي، “إذا رأت المعنية بالأمر أنه تم التعرض لها بالسوء عليها أن تقدم اعتراضها وشكواها ولها الحق في ذلك”.

وأضاف شرفي أنه إذا حدث انزلاق “نقوم بتحذير المعني ولفت الانتباه بالهاتف أو المراسلة الكتابية”.

وأوضح المتحدث قائلا “نحن نحاول أن نصحح الأخطاء دون أن نمس بنوايا المترشحين”.

لغط كبير بشأن تشبيه المترشحات الحسناوات بالفراولة ودعوات لانسحابهن!

وكان الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي قد أثار الثلاثاء الماضي جدلا كبيرا تحول إلى لغط عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وصفه لمترشحات حزبه الحسناوات بالفراولة.

وقال بلهادي خلال تجمع نظّمه في إطار حملته الانتخابية أنه يوجد ضمن أولئك الحسناوات المترشحات، الطبيبة والمهندسة والمديرة.

وأضاف: “جبنالكم الفريز ولكن “سيليكسيوني” ماشي لي يروحو لجنوب إفريقيا.. جبنالكم طاقات ونخب ما شاء الله وهذا ينسجم والمقصد الثاني من مشروع الحكم الراشد اللي هو إبراز النخب الشعبية”.

منشورات هستيرية تجتاح مواقع التواصل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، تداولا هستيريا لمنشورات ساخرة تتحدث في مجملها عن الفراولة، حيث أبدع ناشطون في التعليق على التصريح بتحويل قائمة الحكم الراشد إلى حبات “فريز” بدل صور الحسناوات.

ووضع آخرون شعارا جديدا لجبهة الحكم الراشد: “انتخبوا الفريز تخرجوا من لاكريز “، فيما علق رئيس جمعية التجار الحاج الطاهر بولنوار بالقول: “و الدلّاع علاش ماتهدروش عليه ..؟؟”.

من جانبه الإعلامي عزيز بوباكير علق على الموضوع بنشر صورة لفتاة جميلة سوداء البشرة وعلق: “الفراز نتاع جنوب إفريقيا”.

البرلمانية أميرة سليم: لو كنت مكانهن لانسحبت!

وبعيدا عن السخرية استهجن الكثيرون تصريح بلهادي واعتبروه إهانة للمرأة، إذ دعت ناشطات مترشحات حزبه للانسحاب من قوائمه، على غرار البرلمانية أميرة سليم التي تأسفت لهذا التشبيه وقالت بأنها لو كانت مكانهن لانسحبت.