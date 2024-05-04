الضحك وسيلة علاجية.. باحثة ألمانية تكشف أمرا مهما بمناسبة اليوم العالمي!

كشفت باحثة ألمانية في علم النفس، أمرا مهما بشأن استخدام الضحك كوسيلة علاجية بصورة أكبر مما هو عليه اليوم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي له الموافق لأول أحد من شهر ماي من كل عام.

وقالت الباحثة يني روزندال من مستشفى ينا الجامعي لوكالة الأنباء الألمانية: “لا أعتقد أن الإمكانات قد استنفدت، حتى لو كان الضحك لا يكتب لنا كوصفة طبية”.

وأشارت إلى أن بعض العروض المتخصصة قد تكون مفيدة للوقاية من التوتر أو للأشخاص الذين يعانون من الوحدة، مضيفة أن ما يعرف باسم “حركة المهرج الطبي” وصلت أيضا إلى المستشفيات.

وأكدت روزندال أن الضحك ليس له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية فحسب، بل يستفيد منه أيضا نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي، مضيفة أن الدراسات لم تكتف برصد التأثير الإيجابي للضحك عبر مزحة أو لسبب آخر، بل وجدت أيضا أن الضحك المصطنع -مثل يوغا الضحك- له أيضا تأثيرات قابلة للقياس.

في المقابل أشارت روزندال إلى أن الضحكة السريعة ليست كافية، وقالت: “أنت بحاجة إلى جرعة من الضحك لتحقيق تأثيرات تعزز الصحة”.

وفي عام 2022 نشرت روزندال مع طالبتها كاترينا شتيفي دراسة مراجعة في دورية “علاجات تكميلية في الممارسة السريرية”، والتي بحثت مسألة ما إذا كان الضحك صحيا حقا. وكانت الإجابة المقتضبة: نعم. وقامت الباحثتان بتقييم إجمالي 45 دراسة أجريت على مدار الـ30 عاما الماضية.

ولم تكن الباحثتان أول من أجريا مثل هذه الدراسة؛ ففي عام 2019 حلّل باحثون هولنديون العديد من الدراسات حول تأثيرات العلاج بالضحك، وخلصوا إلى أنه يعود بالإيجاب إذا كان نابعا من الفكاهة.

ورأى الباحثون أن العلاج بالضحك يمكن أن يكون وسيلة علاجية واعدة، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الأبحاث الجيدة حول هذا الأمر لا تزال محدودة.

ويؤكد الخبراء أن الضحك، سواء كان قهقهة أو مجرد ابتسامة خجولة، لا يساهم فقط في إدخال السعادة في القلب، بل من الممكن أن يساعد في تخفيف الألم أيضا.

ووفقا لأقوال الخبراء فإن الضحك لمدة دقيقتين في اليوم له نفس تأثير 20 دقيقة من ممارسة الرياضة.

كما يساعد الضحك في تقوية نظام المناعة علاوة على أن الضحك الحقيقي يساعد في تنشيط 80 عضلة في الجسم.

والطريف في الأمر أن الضحك ينشط أماكن في المخ لا تنشط عادة إلا بتأثير الكوكايين؛ كما أن الإنسان لا يضحك ويفكر في الوقت نفسه.

المصدر: وكالات