الضحية كان ينتظر مولوده الأول والعائلة تطالب بالقصاص

"الشروق" في بيت المغدور محمد الطيب بسوق أهراس

بعد وقوع جريمة القتل المروعة، منذ خمسة أيام، بقرية عين الدالية ببلدية الحنانشة في ولاية سوق أهراس، والتي راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تلقى طعنة من طرف عامل عنده، بصفته مربي دواجن بتلك المنطقة أردته قتيلا بعين المكان.

زارت “الشروق” عائلة الضحية والتقت بأفراد من عائلته الذين كشفوا عن السبب الحقيقي الذي دفع بالجاني المفترض إلى قتل ابنهم حسبهم طبعا، حيث صرّح والده بأن ابنه الضحية اكتشف عملية سرقة على مستوى المستثمرة الفلاحية الخاصة بتربية الدواجن والتي تم الاستيلاء فيها على ثلاث قارورات خاصة بغاز البيتان، وقد كشف الضحية المتورطين في عملية السرقة واشتبه في كون الجاني المفترض متواطئ في السرقة، أين واجهه بشكوكه، فوقعت ملاسنات بينهما، أفضت إلى وقوع الجريمة لاحقا.

عائلة الضحية طالبت بالقصاص من القاتل، مؤكدة بأنها واثقة في العدالة التي ستنصف ابنهم. تحدثنا أيضا إلى زوجته التي كانت في حالة نفسية جد صعبة، وطالبت هي أيضا بتسليط اقصى العقوبة ضد الجاني خاصة وأنه حرمها من زوجها الذي كان ينتظر موعد ازديان فراشه بمولوده الأول بعد أيام قليلة فقط وكان طوال الأيام لتي سبقت مقتله بصدد البحث عن اسم لابنه. الشروق اليومي التقت أصدقاء الضحية وزملاءه في العمل الذين أثنوا على خصاله وطيبة قلبه، متحدثين عن طبيعة المرحوم محمد الطيب الذي كان صديق الفقراء وكان يقدم المساعدة لكل شخص يتقدم اليه طالبا العون وكان يمني النفس أن تكبر تجارته ويُشغل أبناء المنطقة من البطالين والمحرومين.