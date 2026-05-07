الضرائب تنظم أسبوع “الأبواب المفتوحة” للتعريف بالتسوية الجبائية

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تنظيم أيام “أبواب مفتوحة” على المستوى الوطني خلال الفترة من 10 إلى 14 ماي 2026، بهدف التعريف بتدابير التسوية الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2026، ومرافقة المواطنين والمكلفين بالضريبة في فهم آليات الاستفادة منها والانخراط فيها.

وتأتي هذه التظاهرة تحت شعار “أسبوع التسوية الجبائية: فهم التدابير الاستثنائية والانخراط فيها”، حيث ستشمل مختلف المصالح الجبائية عبر التراب الوطني، لفائدة كافة المواطنين والمكلفين بالضريبة.

وتركز هذه الأيام الإعلامية على شرح تدابير التسوية الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2026، خاصة المادة 93 المتعلقة بإجراءات التسوية الجبائية الطوعية، والمادة 122 الخاصة بإجراءات إلغاء وتطهير الديون الجبائية.

وتسعى المديرية من خلال هذا الموعد إلى تقديم التوضيحات اللازمة للجمهور الواسع، وتبسيط طرق الاستفادة من التدابير الاستثنائية، إضافة إلى مرافقة المكلفين بالضريبة في إجراءات الانخراط.

ودعت المديرية العامة للضرائب المواطنين والمكلفين إلى التوجه إلى أقرب مصلحة جبائية خلال الفترة المحددة، للاستفادة من هذه الإجراءات والتحفيزات التي يتيحها قانون المالية لسنة 2026، بما يساهم في تحسين الفهم الجبائي وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي.