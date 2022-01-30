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الجزائر
تم إلغاؤها بموجب قانون المالية للسنة الجارية

الضرائب على تذاكر الرحلات نحو الجنوب الكبير لا تزال سارية

ب. طواهرية
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الضرائب على تذاكر الرحلات نحو الجنوب الكبير لا تزال سارية
أرشيف

بعد مرور قرابة شهر عن دخول قانون المالية للسنة الجارية 2022، لا تزال تذاكر السفر بالطائرة نحو ولايات الجنوب الكبير بنفس التسعيرة، حيث كان يفترض أن يتم تخفيض سعر التذاكر على إثر إلغاء الضريبة المطبقة، المقدرة بـ 19 بالمائة من سعر التذكرة، وكان المسافرون بولايات الجنوب الكبير قد عبروا عن ارتياحهم حيال التخفيض خلال الفترة التي كان القانون قيد المصادقة على مستوى غرفتي البرلمان، غير أن هذا الارتياح لم يدم طويلا، بعد أن تعطل تطبيق الإجراء المفترض أن يطبق بدءا من الفاتح جانفي، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية عن الخلفية وراء ذلك.

وكشفت مصادر من مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، أن الإجراء لم يبلغ للوكالات التجارية للشركة بالولايات المعنية، ولم يتم كذلك إدراجه مركزيا للتعامل معه في عمليات بيع وشراء التذاكر على مستوى الوكالات التجارية.

وبحسب ذات المصادر، فإن تطبيق إلغاء الضريبة على تذاكر السفر جوا سيخفض السعر بنحو 20 بالمائة من قيمتها الحالية، وهو ما يعتبر مبلغا معتبرا للمسافر البسيط لكون التخفيض قد يصل إلى أكثر من 5000 دينار جزائري في تذكرة الذهاب والإياب بين الجزائر ومدينة تمنراست، أو الجزائر جانت أو مناطق أخرى على غرار أدرار وعين قزام وغيرها.

وتعتبر تذاكر السفر بالطائرة نحو الجنوب الكبير الأغلى حاليا على الإطلاق، على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية في خطوطها الداخلية، إذ يلامس سعر التذكرة بين جانت والجزائر العاصمة 30 ألف دينار، بالنسبة إلى الذهاب والإياب، والأمر ذاته بالنسبة إلى الخط جانت ـ الجزائر، ما جعل الطائرة بعيدة عن أن تكون في متناول الجميع، غير أن بعض الظروف تتطلب التنقل بالطائرة، رغم هذا الارتفاع الكبير لسعر التذكرة، خصوصا لبعض الفئات التي لا يمكنها التنقل برا لأسباب صحية أو أسباب أخرى.

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