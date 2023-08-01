الضرائب والعقار والسكن أكثر ما يشتكي منه المواطنون

مندوبة وسيط الجمهورية بالعاصمة جازية تافليس لـ"الشروق":

أكدت جازية تافليس، مندوبة وسيط الجمهورية بالجزائر العاصمة، أن أغلب الشكاوي التي تصل من طرف المواطنين تتعلق بالضرائب، والعقار، والسكن، وأن هذه الشكاوى توجه مباشرة إلى الإدارات المعنية، وبمجرد الرد عليها يجد صاحب الشكوى الإجابة عبر البوابة الإلكترونية للمندوبية.

وقالت جازية تافليس، في تصريح لـ”الشروق”، على هامش ندوة حول “الرقمنة والدفع الإلكتروني”، الذي نظمته الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، إن استقبال عرائض المواطنين بشكل يومي، كشف لنا الكثير من المشاكل التي يتخبط فيها الجزائريون، وهذا يجعل من الرقمنة واقعا يفرض نفسه، حيث إن تعميم التعامل الإلكتروني، بحسبها، من شأنه أن يحل بعض العقبات التي تواجه المواطن في يومياته، ومن خلال تعامله مع الإدارة العمومية.

وترى أن الرقمنة ستضع قاعدة بيانات واضحة وأساسية للتعاملات الإدارية، ويمكن أن تحقق العدالة في التعامل مع المواطن، كما أن انشغالات المواطن البسيط تصل إلى المسؤولين، من خلال البوابة الإلكترونية لوسطاء الجمهورية ومندوبيهم.

وقالت إن أغلب المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، لاسيما المتعلقة بالعقار أو السكن، أو الضرائب، ترجع لنقص المعلومة، ومشاكل التعامل بعيدا عن الشفافية التي قد تحققها الرقمية، من خلال وصول انشغال كل المواطنين إلى المسؤولين، دون وجود عراقيل يتسبب فيها أشخاص أقل مسؤولية في المؤسسات العمومية.

وطمأنت جازية تافليس، مندوبة وسيط الجمهورية بالعاصمة، أصحاب العرائض بأن مشاكلهم تؤخذ بعين الاعتبار، من خلال طلب الإجابة عنها من طرف الإدارات المعنية، وتحويلها عبر البوابة الإلكترونية إليهم.