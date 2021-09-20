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اقتصاد

الضمان الاجتماعي: تدابير استثنائية للمتأخرين عن تسديد الاشتراكات

الشروق أونلاين
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الضمان الاجتماعي: تدابير استثنائية للمتأخرين عن تسديد الاشتراكات

أقرت وزراة العمل والضمان الاجتماعي تدابير استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عر فيسبوك أن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، يشمل جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي CNAS, CASNOS, CACOBATPH.

وأضافت وةزارة العمل أنه يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزراة أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأـجراء CNAS، من  تخفيض حصة المستخدم (la quote-part patronale) لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

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