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رياضة

الطائي السعودي يتعاقد مع مدرب بلوزداد مانولوفيتش

سليم.ع
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الطائي السعودي يتعاقد مع مدرب بلوزداد مانولوفيتش

أعلن نادي الطائي السعودي تعاقده مع مدرب شباب بلوزداد زوران مانولوفيتش، الذي حقق مشوار رائعا مع فريق “العقيبة” في مرحلة الإياب في الموسم المنقضي..
ورحب نادي الطائي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأشاد بمسيرته التدريبية الاحترافية التي تقارب 19 سنة.
وتمكن النادي السعودي من الظفر بخدمات مدرب بلوزداد، بعدما ظفر مؤخرا بصانع ألعاب الفريق أمير سعيود.
وحسب تقارير إعلامية أن المدرب الصربي، قرّر منذ مدة عدم التجديد مع فريق شباب بلوزداد، في وقت لم يحدد مساعده كريم السباعي مصيره، ولو أن كل المعطيات، تشير أنه سيلتحق بالمدرب الصربي ليواصل العمل معه في نادي الطائي.
وسيكون المدير الرياضي حسين ياحي، مجبرا للدخول في سباق مع الزمن من أجل إيجاد خليفة زوران مانولوفيتش، خاصة وأن الفريق مقبل على الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

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