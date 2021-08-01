الطائي السعودي يتفق مع سعيود على مليون دولار لمدة عامين!

سيغادر شباب بلوزداد هذه الصائفة

أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن الدولي الجزائري صانع ألعاب شباب بلوزداد، أمير سعيود، اتفق مع إدارة نادي الطائي السعودي، على الانضمام إلى الأخير خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب مع النادي البلوزدادي ينتهي الاثنين 2 أوت 2021، إلا أن ذات التقارير أفادت بأن إدارة الطائي توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في شباب بلوزداد، يقضي بضم اللاعب أمير سعيود لعامين، مقابل مليون دولار أمريكي، على أن تكتمل الصفقة رسميا في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر أن إدارة الطائي كانت قد فتحت خط التفاوض مع إدارة بلوزداد خلال الأسابيع الماضية على اتفاق يقضي بشراء عقد سعيود، وأنها ظلت حريصة على عدم التصريح حول الصفقة إلا بعد إتمامها خوفا من تدخل أي طرف آخر. وفضلا عن الطائي فإن سعيود، يملك عروضا أخرى من الدوريين المصري والقطري لكرة القدم، بالإضافة إلى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي يصر على ضمه، في فترة التحويلات الصيفية الحالية. والأكيد في كل هذا أن أمير سعيود ونظرا للعروض الكثيرة التي وصلت اللاعب، فإنه يعيش موسمه الأخير في النادي العاصمي، الذي يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب للمرة الثاني على التوالي.

وسبق لأمير سعيود (30 سنة) أن خاض تجارب عديدة خارج الجزائر، أبرزها تجربته مع فريق الأهلي ثم الإسماعيلي في الدوري المصري، العربي الكويتي والصفاقسي التونسي، إضافة إلى بيروي الإيراني، مع تجاربه مع أندية جزائرية، على غرار مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة وحاليا فريق شباب بلوزداد الذي استعاد معه اللاعب مستواه المميز. وخطف اللاعب، أمير سعيود، الأضواء في منافسة رابطة أبطال أفريقيا في النسخة المنقضية، إذ ورغم إقصاء فريقه شباب بلوزداد من ربع نهائي المسابقة أمام فريق الترجي التونسي، إلا أن اللاعب الجزائري تمكن من تسجيل 11 هدفا مع تمريرتين حاسمتين.