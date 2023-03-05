الطارف: إشاعة حول لجان تفتيش تشل النشاط التجاري وسط المدينة

تسببت إشاعة تم تداولها حول إيفاد لجان تفتيش، إلى محلات تجارية بمدينة الطارف، في غلق عدد كبير من المحلات، منذ صبيحة الأحد.

ونقلت إذاعة الطارف أن “قطاع التجارة واتحاد التجار، يفندان إشاعة قيام لجان تفتيشية بمهمة ضد تجار بلدية الطارف مما أدى بغلق عديد المحلات وسط المدينة”.

وأضوحت “تدعو مديرية التجارة والأمانة الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التجار وأصحاب المحلات الى العودة الى نشاطهم بصفة عادية وعدم الانسياق وراء الاشاعات الكاذبة”.