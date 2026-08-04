عصابات الأحياء تحت مجهر الأمن.. توقيف متورطين بالطارف والبليدة

تواصل المصالح الأمنية عملياتها الرامية إلى محاربة عصابات الأحياء ووضع حد لمظاهر العنف باستعمال الأسلحة البيضاء، حيث أسفرت تدخلات متفرقة بولايتي الطارف والبليدة عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء محظورة.

في ولاية الطارف، تمكن أمن دائرة الذرعان من الإطاحة بعصابة أحياء كانت تنشط في بث الرعب وزرع حالة من انعدام الأمن وسط الأوساط السكانية، حيث تم توقيف 6 أفراد من عناصر العصابة، مع حجز كمية معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة التي كانت بحوزتهم، وفقا لبيان نشرته الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وبولاية البليدة، تمكنت فرقتا الشرطة القضائية والأمن الحضري قرواو بأمن دائرة بوفاريك، في قضيتين منفصلتين، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم بعد رصد مقاطع فيديو توثق لاعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وتعلقت القضية الأولى بتهجم مجموعة من الأشخاص على صاحب محل تجاري خلال الفترة الليلية، حيث ساعد مقطع فيديو قدمه الضحية في تحديد هوية المتورطين، ليتم توقيف 4 أشخاص وحجز 4 أسلحة بيضاء استُعملت في الاعتداء.

أما القضية الثانية، فتخص اعتداء بسلاح أبيض بأحد الأماكن العمومية بمدينة بوفاريك، حيث تم توقيف المشتبه فيه بعد تعرض الضحية لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى.

وتندرج هذه العمليات ضمن جهود المصالح الأمنية الرامية إلى محاربة عصابات الأحياء وتجفيف منابع الجريمة، وردع كل من يسعى إلى بث الرعب وتهديد أمن المواطنين والسكينة العامة، تجسيدا للتوجهات الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة، التي أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة التصدي لها بحزم.