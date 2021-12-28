الطارف: تفكيك عصابة مختصة في مجال الهجرة غير الشرعية

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان لمديرية الشرطة فقد تمكنت “مصالح أمن دائرة القالة بأمن ولاية الطارف من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 03 أشخاص تنشط في مجال الإعداد والتحضير لرحلات الهجرة السرية عبر البحر”.

وأضاف البيان أنه “تم حجز واسترجاع المعدات والوسائل المستعملة في عمليات الهجرة (صدريات نجاة، جهاز تحديد المواقع GPS)، مبلغ مالي من العملة الصعبة، هواتف نقالة ومركبة سياحية”.