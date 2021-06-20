    الطارف.. توقيف 9 أشخاص موالين لتنظيم “رشاد”  

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف عن توقيف شبكة إرهابية متكونة من 9 أشخاص لها علاقة بتنظيم رشاد.

وأوضح وكيل الجمهورية، الأحد، أن الشبكة الموالية لتنظيم رشاد كانت تتلقى توجيهات حول النشاط الإجرامي المزمع القيام به داخل الوطن وتلقوا أيضا مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

وأوضح المصدر أن المجموعة تمت إحالتها على قاضي التحقيق بتهم جناية المؤامرة، ويواجهون تهمة جنحة المساس بوحدة وسلامة الوطن و التحريض والإشادة والقيام بأعمال دعائية.

كما وجهت لأفراد الشبكة تهم جنحة التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية ووتم إيداع 4 عناصر الحبس المؤقت ووضع 2 آخرين تحت الرقابة القضائية.