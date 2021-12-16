الطارف: حجز 500 مليون سنتيم من الأوراق المزورة

أعلنت مصالح الشرطة لولاية الطارف، تفكيك عصابة، تختص في تزوير العملة الوطنية، وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 500 مليون سنتيم.

وحسب بيان لمديرية الأمن بالطارف “تمكنت شرطة الطارف خلال هذا الأسبوع، من تفكيك نشاط عصابة إجرامية تتكون 03 أشخاص، تختص في تزوير العملة الوطنية، وحجز مبلغ مالي يقدر ب500 مليون سنتيم من فئة 2000دج.

و أضاف “حيثيات القضية التي عالجتها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تعود إلى استغلال معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية، تقوم بتزوير النقود من العملة الوطنية و طرحها للتداول، يمتد نشاطها ببعض ولايات الجنوب و الشرق الجزائري”.

وتابع “بعد الإنتهاء من التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.