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رياضة

“الطاس”ينصف الترجي التونسي في قضية إلياس شتي

الشروق أونلاين
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“الطاس”ينصف الترجي التونسي في قضية إلياس شتي

أقرت المحكمة الرياضية الدولية، بأحقية الترجي التونسي في الحصول على غرامة مالية، بعدما فسخ اللاعب الجزائري إلياس شتي عقده من طرف واحد، ثم انتقل لآنجيه الفرنسي.

وكتب الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المحكمة قررت تخفيض الغرامة المالية إلى 197 ألف يورو، وسيتم احتساب نسبة الفائدة المقدرة بـ5% منذ 30 سبتمبر 2022”. وبررت المحكمة الرياضية الدولية، قرار تخفيض الغرامة بأن الطريقة التي تم اعتمادها لحساب قيمة الغرامة في المرحلة الأولى من القضية لم تكن دقيقة.

ويتضامن إلياس شتي وآنجيه في دفع الغرامة، حيث اعتبرت المحكمة أن النادي الفرنسي مسؤولا عن إلحاق الضرر بالترجي عقب فسخ اللاعب لعقده. كما ألغت المحكمة الرياضية الدولية العقوبة الرياضية المفروضة على إلياس شتي صاحب الـ29 عامًا وناديه الفرنسي.

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