“الطاس” تحدد 6 أوت للنظر في استئناف بلايلي ضد عقوبة “الفيفا

في ظل عدم اتخاذه قرارًا حاسمًا بشأن الفريق الذي سيمثله في الموسم القادم

حددت محكمة التحكيم الرياضي الدولية الطاس يوم 6 أوت المقبل موعدًا لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الدولي الجزائري يوسف بلايلي، للطعن في العقوبة الصادرة بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على خلفية نزاعه القانوني والمالي مع ناديه الفرنسي السابق أجاكسيو.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى شكوى رسمية قدمها النادي الفرنسي لدى “الفيفا”، اتهم فيها اللاعب بالتزوير والاحتيال والحصول على مبلغ 380 ألف يورو دون وجه حق خلال فترة تجريبه مع الفريق. وبناءً على هذه المعطيات، أصدرت اللجان المختصة في “الفيفا” قرارًا يقضي بإيقاف بلايلي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام كامل، إلى جانب تغريمه 5 آلاف فرنك سويسري؛ وهو القرار الذي تسبب في تعقيد إجراءات تأهيله وتسجيله رسميًا مع الأندية التي تفاوض معها لاحقًا.

ويسعى اللاعب الجزائري من خلال لجوئه إلى محكمة “الطاس” إلى نقض القرار أو تخفيف العقوبة لتقتصر على ست مباريات فقط بدلاً من الإيقاف لمدة سنة، بما يتيح له العودة السريعة إلى المستطيل الأخضر واستئناف مسيرته الكروية.

ويأتي هذا التطور المستجد في توقيت حساس يكتنفه الغموض بشأن المستقبل الاحترافي للاعب؛ حيث ساد الترقب في الأوساط الرياضية بعدما أوردت أنباء عن توصل نادي مولودية الجزائر إلى اتفاق لضمه، بالتوازي مع عودة اللاعب إلى تونس لمواصلة جولات المفاوضات مع إدارة الترجي الرياضي التونسي لبحث إمكانية استمراره مع “شيخ الأندية التونسية”.

ويتواصل الغموض حول الوجهة المقبلة للدولي الجزائري يوسف بلايلي، في ظل عدم اتخاذه قرارًا حاسمًا بشأن الفريق الذي سيمثله في الموسم القادم، وسط منافسة محتدمة بين مولودية الجزائر والترجي الرياضي التونسي.

ورغم الأنباء التي أفادت بتوصل إدارة المولودية إلى اتفاق مبدئي لضم اللاعب، إلا أن عودته إلى تونس وفتحه باب المفاوضات مجددًا مع إدارة الترجي أبقيا كل الاحتمالات واردة. ويأتي هذا التردد في وقت ينتظر فيه الجميع ما ستسفر عنه جلسة محكمة التحكيم الرياضي يوم 6 أوت حيال عقوبته، والتي ستحدد بشكل مباشر معالم خطوته القادمة وتاريخ عودته للملاعب.