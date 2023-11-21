الطاقات المتجددة.. مجمع تركي يريد الاستثمار في الجزائر

في إطار تفعيل مستوى الشراكة الخارجية لمجمع سونلغاز على الصعيد الدولي، استقبل مراد عجال، الرئيس المدير العام للمجمع التركي “Renecore Energy Investment” مسعود توبراك.

وحسب بيان للمجمع، فقد استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، الإثنين، الرئيس المدير العام للمجمع التركي Renecore Energy Investment، حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين الشركتين الجزائرية والتركية وفرص الأعمال والاستثمار بينهما.

وتحقيقا لهذا المسعى، أعرب مسعود توبراك عن الاهتمام الكبير لشركته بالسوق الجزائرية، ورغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال تحقيق مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.

من جهته، أعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، عن استعداد سونلغاز لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات التركية، مذكرا بالعلاقات التاريخية الكبيرة التي تجمع البلدين خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.