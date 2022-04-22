الطاقة الشمسية لتحسين “الجيل الرابع” بالمناطق الداخلية والجنوب

وزير البريد يشدد على تغطية "شاملة ومنصفة" وطنيّا

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الخميس، عزم القطاع على مواصلة تحسين خدمات الإنترنت وتوفير تغطية “شاملة ومنصفة” لشبكتي الهاتف النقال والثابت على مستوى كامل ولايات الوطن.

وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن القطاع “يواصل العمل على تحسين خدمات الإنترنت من خلال توفير البنى التحتية اللازمة والرفع من مستوى التدفق”.

كما أشار إلى أن تحسين الخدمات المتعلقة بالإنترنت والتغطية بشبكتي الهاتف النقال والثابت تستوجب توفير “حزم دبدبية إضافية” لمتعاملي الهاتف النقال، وهو ما يعد –كما قال– “عاملا محوريا في تحسين جودة الخدمات”.

وأضاف في هذا الصدد أن توفير تغطية “شاملة ومنصفة” لشبكتي الهاتف النقال والثابت على مستوى كل ولايات الوطن تعد من أولويات القطاع الذي يواصل العمل من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة وتدارك النقائص المسجلة، خاصة من خلال تعزيز التجهيزات القاعدية اللازمة.

وفي ذات الصدد، ذكر بيبي تريكي أن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تسهر على مراقبة وتقييم مدى التزام متعاملي الهاتف النقال بأحكام دفاتر الشروط على مستوى التجمعات السكنية ومحاور الطرق، مذكرا أنه تم تنظيم حملة من قبل ذات السلطة وأسفرت العملية عن “تسجيل عدم استيفاء بعض الأحكام الواردة في دفاتر الشروط من قبل المتعاملين وتم منحهم آجالا معينة لتدارك النقائص المسجلة”.

وأوضح أن “دفاتر الشروط الخاصة بشبكتي الجيل الثاني والثالث هي التي تلزم المتعاملين بضمان تغطية محاور الطرق الوطنية والطريق السيار مع مراعاة الظروف المرتبطة بتوفر شبكة الطاقة الكهربائية”.

وبالمقابل، أرجع الوزير تسجيل تذبذب في التغطية بشبكة الجيل الرابع على مستوى بعض المناطق، لاسيما منها الجنوبية، وبعض محاور الطرق، إلى غياب منابع للطاقة الكهربائية، مبرزا أنه “يتم العمل حاليا لاستغلال الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء”.

وبالمناسبة، أشار الوزير إلى تسجيل “تحسن” في مستوى الخدمات التي يوفرها القطاع، مستدلا في هذا الصدد بأن “أزيد من 9 ملايين شخص يحوزون البطاقة الذهبية، إلى جانب التطور الملحوظ الذي شهده الدفع الإلكتروني بين سنتي 2020 و2021”.