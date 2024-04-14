الطاقة المتجددة: مصر في الصدارة والسعودية تقطع شوطا طويلا في ظرف سنة

كشفت منصة “الطاقة”، عن تصاعد كبير في منحنى استثمارات الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال سنة 2023، حيث تمكنت بلدان على غرار السعودية من رفع قدراتها الإنتاجية للطاقة باستعمال الطاقة المتجددة إلى أكثر من 1800 ميغاواط، في ظرف سنة واحدة فقط.

وفي ظل الطلب المتزايد على الكهرباء ورغبة الكثير من الدول العربية في التقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، سواء لارتفاع تكلفة استخراجه ّأو شرائه من السوق العالمي، تتوجه الكثير من الدول العربية على غرار مصر والسعودية في رفع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الكهروضوئية، لما تتوفره المنطقة العربية من ساعات شمس طويلة خصوصا في فصل الصيف.

ووفقا لذات الدراسة، فقد احتلت مصر صدارة الدول العربية المنتجة للطاقة المتجددة، بـ 6079 ميغاواط خلال سنة 2023، متبوعة بدولة الإمارات التي رفعت صحتها الإنتاجية إلى 6052 ميغاواط خلال السنة الماضية، وبزيادة قدّرت بـ 2455 ميغاواط.

واستطاعت المملكة العربية السعودية من احتلال صدارة الدول كأكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة خلال سنة 2023، حيث ارتفع انتاجها بـ 1846 ميغاواط، لتصل إلى إنتاج إجمالي قدره 2689 ميغاواط، بعد أن كانت في سنة 2022 عند مستوى 843 ميغاواط.

وقد سجلت كل من السودان والعراق وسوريا، قدرات انتاجية بلغت 1871 و 1599 و 1557 و 824 على التوالي، ودون تحقيق أي زيادة في سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها.