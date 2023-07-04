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الطاقة النووية محور لقاء عرقاب بالمدير العام لشركة “روساتوم”

الشروق أونلاين
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الطاقة النووية محور لقاء عرقاب بالمدير العام لشركة “روساتوم”
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع المدير العام لشركة “روساتوم” سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية.

وجاء التباحث خلال استقبال عرقاب، المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روساتوم” (ROSATOM)، ألكسندر فورونكوف.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المباحثات التي جرت، الاثنين، تناولت “وضع علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة النووية واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية للأغراض السلمية وآفاق تطويرها”.

كما شكل هذا اللقاء، حسب المصدر، فرصة للطرفين لمناقشة “سبل تعزيز إجراءات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وتطوير الطاقة الكهرو نووية، وكذا في مجال تعزيز القدرات في مجال التكوين والسلامة والأمن النوويين”.

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