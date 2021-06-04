الطالب الجزائري المغدور بكندا كان من المقرر أن يدفن في نفس يوم ميلاده!

يصل جثمانه السبت ويوارى الثرى الأحد

كشف أحد أفراد عائلة الطالب الجزائري المغدور بكندا، أنه كان من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى السبت 5 جوان، وهو نفس يوم ميلاده.

وقال “حليم قدرز” إن جثمان ابن أخيه إسلام نقل يوم الخميس 3 جوان من مطار مونريال الدولي عبر شركة الطيران التركية وسيصل الجمعة إلى إسطنبول لينقل السبت نحو الجزائر حسب البرنامج المسطر لوصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي مع منتصف النهار.

وأضاف إن جنازة الفقيد ستكون يوم الأحد 6 جوان مساء بمقبرة الزبيرية، ولاية جيجل مسقط رأسه، وذلك طبعا إن لم يحدث تأخير أو مستجدات.

وكانت عائلة إسلام قد ناشدت السلطات العليا للتدخل من أجل رد حق ابنهم المغدور في زهرة شبابه وعنفوان عطائه، كما ألحت أن يفرجوا عن أخيه مصعب القادم من فرنسا لحضور الجنازة والمتواجد في الحجر الصحي بفندق مازافران.

صدمة وسط الجالية الجزائرية بكندا بعد العثور على جثة طالب (فيديو)

عثرت مصالح الأمن الكندية، الأحد، على جثة طالب جزائري ينحدر من ولاية جيجل، كان قد اختفى في ظروف غامضة، ما شكل صدمة وسط أفراد الجالية.

وكان الشاب “إسلام قدرز” البالغ من العمر 21 عاما مختفيا منذ الثلاثاء الماضي “25 ماي”، قبل أن يتم العثور عليه من طرف أمن كيبك في غابة بمنطقة رودون جثة هامدة.

وتوافد أفراد الجالية الجزائرية إلى المنطقة التي تبعد نحو 76 كلم عن مونريال للوقوف على حيثيات القضية، بعد أن بذلوا ما بوسعهم للعثور عليه.

ولم تسفر التحقيقات لحد الساعة عن سبب الجريمة لكن بحسب ما تداول ناشطون عن أفراد من الجالية فإن إسلام كان يعمل في مجال التوزيع، وبالتالي فقد يكون خرج في مهمة وتم تصفيته جسديا، لأن المكان عبارة عن غابة ولا يمكن الذهاب إليه إلا للسياحة.

وقال أصدقاء المغدور بأنه شاب مستقيم وأخلاقه رفيعة، وقد كان يعمل إلى جانب دراسته في الجامعة كي يساعد والديه.

يذكر أن الطالب إسلام قدرز ثاني جزائري يلقى مصرعه غدرا بمنطقة مونريال بعد الطالبة مريم بونداوي التي تنحدر من بجاية والتي قتلت رميا بالرصاص.