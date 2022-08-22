الطاهي السابق لملكة بريطانيا يكشف الحلوى المفضلة لديها

كشف رئيس الطهاة السابق للملكة إليزابيث الثانية عن بعض أسرار الطعام الذي تفضله منذ أن كانت صغيرة.

وقال ماكغرادي عبر قناته على يوتيوب، إن الملكة تفضل شطائر المربى منذ طفولتها، وأنها تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي يتم قطفها من قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وروى الشيف السابق كيف أراد إعداد حلوى جديدة للملكة، وهي حلوى إسكندفانية تقليدية، والتي وصفها بأنها “فريدة ورائعة حقًا”، لافتا إلى أن هذه الحلوى تترجم إلى الانجليزية بـ” بنات المزارعين المحجبات”، حيث أراد الاستفادة من الفراولة الناضجة التي تنمو في حدائق بالمورال، وتتضمن الحلوى وضع طبقات من القرفة محلية الصنع والكريمة المخفوقة والفراولة في كوب لتقديمها.

وقال ماكغرادي أنه وضع اقتراحه في القائمة الملكية وأرسله إلى الملكة، لكنه اعترف بأنه نسي أن يرسل لها الوصفة أيضًا كما هو مطلوب، ولم تكن الملكة تعلم أنها حلوى، وتلقى الشيف مذكرة مكتوبة بخط اليد من صاحبة الجلالة، قالت فيها ” ما هي بنات الفلاحين المحجبات ؟!”.

وكشف الطاهي السابق أن الملكة تتواصل مع طهاتها من خلال قائمة طعام مغلفة بالجلد الأحمر تسمى “القائمة الملكية”، حيث يقترح فيها الطهاة وجبات الإفطار والغداء والشاي بعد الظهر والعشاء.

وأوضح أن الملكة تختار ما تريد أن تأكله، وعادة ما يتم إخطار الطهاة الملكيين بثلاثة أيام من أجل تحضير المكونات.

وفقًا لماكغرادي، إذا رغب أحد الطهاة في تجربة طبق جديد، فإن الملكة تحب أن ترى الوصفة قبل تقديم الوجبة الجديدة لها.

يذكر أن الطاهي السابق ماكغرادي هو الطاهي الشخصي للملكة إليزابيث لأكثر من خمسة عشر عامًا، كما قام بالطهي للأميرة ديانا والأمير هاري والأمير ويليام، كما أنه طبخ للعديد من الرؤساء الأمريكيين ، بمن فيهم رونالد ريغان وبيل كلينتون.