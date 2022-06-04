الطبخ الجزائري الأفضل عربيا في 2022.. بفضل 3 أطباق

الطبخ الجزائري هو الأفضل عربيا في 2022، والثاني على مستوى مطابخ القارة الإفريقية، حسب تقرير حديث.

فقد أصدر موقع “TasteAtlas” المتخصّص، تصنيفه الأخير لأفضل 50 مطبخا في العالم. وجاء المطبخ الجزائري في المرتبة الـ26، متفوّقا على جميع المطابخ العربية.

وحصلت الأطباق الجزائرية على 4.26 نقطة من 5 نقاط. بفضل 3 أطباق شملها التقييم، هي الرشتة، شربة الفريك، والشخشوخة.

وعلى المستوى العالمي، لا يوجد ما هو ألذّ حسب هذا التصنيف، من أطباق البحر المتوسط، حيث حلّت في صدارة القائمة أطباق إيطاليا، ثم اليونان، فإسبانيا.

أمّا عربيا، فإنّ متبّل لبنان وصفيحتها وزعترها، ثم تكتوكة المغرب، وحلاوة الجبن السورية، واللبلابي التونسي، هي الأفضل مذاقا، بعد أطباق الجزائر بطبيعة الحال.