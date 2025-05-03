الطبعة الأولى للمعرض الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025  

سيتم تنظيم الطبعة الأولى للمعرض الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة “كهرباء إكسبو”من 17 الى 19 نوفمبر المقبل بقصر المعارض في الجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به منظمو هذه التظاهرة.

وسيستضيف هذا المعرض, مختلف المتعاملين والناشطين في قطاع الصناعة الكهربائية من بينهم منتجين, موزعين ومكاتب دراسات.

وبحسب منظميه, يعد هذا الحدث بمثابة منصة للتبادل والابتكار حيث سيسلط الضوء في هذه الطبعة على مواضيع متنوعة منها: التقنيات الحديثة, الحلول المستدامة والتطور الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية.

كما يمثل فضاء للمهنيين للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي لاسيما مع التحديات المقبلة حيث تعتزم السلطات المضي في التحول الطاقوي كنموذج أكثر توازنا واستدامة يقوم على تطوير الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية وتثمين الموارد الوطنية.

ويُعلِم منظمو هذا المعرض أن التسجيلات التي تخص العارضين متاحة في المنصة الرقمية حيث بإمكانهم التسجيل الأولي على الرابط الالكتروني