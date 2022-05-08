الطبعة الأولى لمعرض EL DJAZAIR BEAUTY.. فرصة للمهتمين بمجال العناية والتجميل

فضاء تجاري وعلمي للترويج والاستفادة

معرض EL Djazaïr beauty في طبعته الاولى التي ستقام أيام 26/27/28 ماي 2022, بمدرسة الفندقة بعين البنيان، العاصمة، هو فرصة للمهنيين في مجال التجميل لتبادل الخبرات وعرض الخدمات على الزبون المتعطش لكل ما هو جديد في هذا المجال. حيث يجمع معرض El Djazaïr beauty جراحي التجميل، وعيادات متخصصة، أطباء الجلد، مختصين في التغذية منتجي مواد العناية والتجميل على اختلافها، صالونات ومراكز العناية والتجميل.. الهدف منه: الكشف عن آخر التقنيات في ميدان الجمال، والاحتكاك بالجمهور الواسع لعرض مختلف الخدمات والمنتجات والتعريف بها.. كما تعتبر هذه التظاهرة التجارية مساحة علمية للأطباء والباحثين للحديث ضمن ندوات مبرمجة عن أهمية المواد الطبيعية في التجميل، العناية بالبشرة ومشاكلها وعلاقة التغذية الصحية بالجمال، كما ستتطرق الندوات الى جانب مهم جدا هو التطبيب الذاتي او ايجاد الحلول لمشاكل الجمال والصحة دون العودة الى خبراء ومختصين وعواقب ذلك.

معرض EL DJAZAIR BEAUTY ضمن طبعته الأولى يوفر قاعدة ترويج وتبادل تجاري لمنتجي مواد التجميل من عطور، مكياج، مستحضرات العناية بالبشرة الترطيب والحماية من الشمس.. والصيادلة المختصين في صناعة وتسويق المكملات الغذائية، والمستحضرات الحساسة، وحتى للناشطين في مجال السياحة الصحية والسياحة التجميلية ومعاهد التكوين في هذا المجال.

مثل هكذا تظاهرات تعتبر قليلة من نوعها في الجزائر، التي تحمل طابعا تجاريا علميا، لذلك فهي مهمة جدا للمهنيين والهواة في مجال العناية والتجميل بكامل فروعه المتجذرة، وحتى للزبون الذي يواجه اكتساحا للعروض والخدمات والمنتجات الجديدة يوميا ولا يعرف ما يناسبه بالضبط وما هو الحل الأنسب والصحي لمشاكله الجمالية .