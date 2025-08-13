الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي للتجارة البينية 2025: الجزائر تتطلع إلى تحقيق النجاح دفعا للتجارة القارية

تحتضن الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل الطبعة الرابعة (04) للمعرض الافريقي للتجارة البينية 2025, متطلعة الى جعل هذا الحدث محركا حقيقيا لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة.

وتعتبر هذه الطبعة المنظمة تحت شعار “جسر نحو فرص جديدة” الأكثر طموحا منذ اطلاق المعرض في 2018 سواء من حيث عدد الفاعلين الحاضرين أو الاتفاقيات الاقتصادية المنتظرة.

وتمثل نسخة 2025, مشاركة أزيد من 2000 عارض من 75 بلدا و 35.000 زائرا مهنيا منتظرا إلى جانب الاتفاقات التجارية والاستثمارات التي يمكن أن تفوق 44 مليار دولار, محفزا هاما على الاندماج الاقتصادي الافريقي.

وتنظم هذه التظاهرة التي ستجري فعالياتها بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة) بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير المبادر بتنظيم هذا المعرض ومفوضية الاتحاد الافريقي وأمانة منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (زلكاف).

ويميز الحدث برنامجا ثريا, بالإضافة إلى تنظيم معرض يضم مختلف القطاعات (فلاحة و صناعة و طاقة و مالية و صحة ووسائل نقل و البحث و الابتكار و المؤسسات الناشئة …) والعديد من الفعاليات الأخرى المرتقبة.

كما سيتميز المعرض أيضا بفضاءات مخصصة لرواد الأعمال الشباب من المبدعين الأفارقة في مجال الشركات الناشئة, وللطلبة الجامعيين والباحثين, كما سيشهد تنظيم أيام خاصة تتاح فيها الفرصة للدول والهيئات من القطاعين العام والخاص لعرض فرصها في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة.

وتكمن الطموحات المعلنة في جعل هذه الدورة من المعرض التجاري الإفريقي البيني (2025-IATF) الأبرز من حيث الأثر الاقتصادي والصدى الدولي, مع التأكيد على دور الجزائر كقاطرة للتنمية في القارة الإفريقية.

ولضمان نجاح هذا الحدث, تُسخّر الجزائر كافة الوسائل التنظيمية واللوجستية اللازمة بهدف جعل هذا الموعد الهام رافعة للنمو الاقتصادي القاري.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 أفريل الماضي, أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بوضع كل التسهيلات للشركاء الأفارقة للمشاركة في هذا المعرض الذي يكتسي أهمية خاصة لتشجيع التبادل الإفريقي-الإفريقي, واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنجاحه لفائدة الاقتصاد الوطني والإفريقي.

كما أمر رئيس الجمهورية بتنسيق وتضافر الجهود لضمان النجاح الكامل للمعرض الإفريقي للتجارة البينية, بالنظر لخبرة الجزائر ودورها الريادي إفريقيا ودوليا”.

وقد حظيت التحضيرات التي باشرتها الجزائر لإنجاح هذا الحدث أكثر من مرة بإشادة من قبل الشركاء المنظمين.

وفي هذا الصدد, عبر رئيس المجلس الاستشاري للمعرض التجاري الإفريقي البيني, الرئيس النيجيري الأسبق, أولوسيجون أوباسانجو, عن ثقته, خلال فعالية ترويجية نظمت بالجزائر العاصمة مطلع شهر يوليو الماضي, في نجاح هذا الحدث البارز, مؤكدا أن هذه التظاهرة “التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من طرف السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”, ستكون خطوة جديدة في مسار “التحرر الاقتصادي” للقارة الافريقية.

وقد تم يوم الأحد الماضي تعيين الدبلوماسي الجزائري لعربي لطرش، محافظا للمعرض التجاري الإفريقي البيني, وسيساعده في مهامه نائبان, هما عبد الكريم بحة, السفير الحالي للجزائر لدى الأردن, ومسعود مهيلة, السفير الحالي للجزائر لدى المكسيك.